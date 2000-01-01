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Ирак: за последние сутки застрелены 27 демонстрантов | Фото:28.11 20:01   MIGnews.com

Ирак: за последние сутки застрелены 27 демонстрантов

Иракские официальные лица сообщили о 27 убитых, в ходе протестов за последние 24 часа на фоне растущего насилия в Багдаде и на юге Ирака. Сотрудники служб безопасности и здравоохранения утверждают, что 23 протестующих были застрелены во время сидячей забастовке у главного входа в южный город Нассирия.

По словам чиновников, после нескольких дней блокирования дорог демонстрантами полиция начала применять против них огнестрельное оружие для разгона толпы.

Четверо протестующих были застрелены силами безопасности в Багдаде, когда демонстранты пытались пересечь стратегический мост, ведущий к укрепленной Зеленой зоне, где находится правительство Ирака. Протестующие занимают два других моста - Джумхурию и Синак, которые также ведут в Зеленую зону.


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