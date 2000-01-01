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Террористу Асем Баргути вынесли обвинения | Фото:28.11 18:31   MIGnews.com

Террористу Асем Баргути вынесли обвинения

Палестинцу, виновному в трех убийствах в террористических актах в декабре 2018 года, вынесли обвинения. Военный суд Офера вынес решение после того, как Асем Баргути признался в обвинениях, сообщают СМИ на иврите.

Он также осужден за 12 покушений на убийство, создание препятствий для правосудия и членство в запрещенной ассоциации. Баргути был арестован в январе по обвинению в стрельбе на автобусной остановке возле аванпоста Гиват-Асаф 13 декабря и в оказании помощи его брату Салих во время стрельбы на автобусной остановке возле поселка Офра 9 декабря.

Два солдата, сержант Йосеф Коэн и штаб-сержант Йовель Мор Йосеф, были убиты в нападении на Гиват Ассаф. Еще один солдат, израильтянин Нетанел Фелбер и Шира Сабаг, гражданская женщина, серьезно пострадали в стрельбе.

Семь человек получили ранения в результате нападения на поселок Офра, в том числе женщина на седьмом месяце беременности.


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