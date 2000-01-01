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Мужчина домогался детей, притворяясь солдатом ЦАХАЛа | Фото:28.11 18:05   MIGnews.com

Мужчина домогался детей, притворяясь солдатом ЦАХАЛа

32-летнему жителю Лода предъявили обвинительное заключение по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних девочек в возрасте от 11 до 15 лет.

Согласно протоколу, подозреваемый мужчина знакомился с жертвами в социальных сетях с целью получения интимных фотографии и видеозаписей, выдавая себя за разных людей.

В частности, подозреваемый притворялся военнослужащим ЦАХАЛа, отправляя своим жертвам свои фотографии в форме.


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