28.11 18:05 MIGnews.com

Мужчина домогался детей, притворяясь солдатом ЦАХАЛа

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32-летнему жителю Лода предъявили обвинительное заключение по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних девочек в возрасте от 11 до 15 лет.Согласно протоколу, подозреваемый мужчина знакомился с жертвами в социальных сетях с целью получения интимных фотографии и видеозаписей, выдавая себя за разных людей.В частности, подозреваемый притворялся военнослужащим ЦАХАЛа, отправляя своим жертвам свои фотографии в форме.