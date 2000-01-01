28.11 18:05 MIGnews.com
Мужчина домогался детей, притворяясь солдатом ЦАХАЛа
32-летнему жителю Лода предъявили обвинительное заключение по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних девочек в возрасте от 11 до 15 лет.
Согласно протоколу, подозреваемый мужчина знакомился с жертвами в социальных сетях с целью получения интимных фотографии и видеозаписей, выдавая себя за разных людей.
В частности, подозреваемый притворялся военнослужащим ЦАХАЛа, отправляя своим жертвам свои фотографии в форме.
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