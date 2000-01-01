28.11 17:33 MIGnews.com

В Газу пытались незаконно провести военное оборудование

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Израильские силы безопасности пресекли попытку контрабанды военной техники в Газу, сообщили в четверг, 28 ноября, в ЦАХАЛа. Сотрудники пограничного управления Министерства обороны, а также сотрудники районного координационного управления в Газе и Управления по координации правительственной деятельности на территориях изъяли сотни посылок двойного назначения на контрольно-пропускном пункте в Эрезе.По словам военных, предметы покупались в Интернете в надежде избежать обнаружения и предназначались для террористических группировок в прибрежном анклаве. По словам представителей COGAT, было изъято 325 упаковок, заказанных онлайн на популярных сайтах, таких как AliExpress и Amazon.Конфискованные товары включали военное и электронное оборудование, такое как скиммеры, ножи, подводное снаряжение, дроны, оборудование спутниковой связи, бинокль и многое другое. Для ввоза товаров двойного назначения в Газу, таких как камеры, требуется специальное разрешение от израильских властей."Это еще один пример того, как террористические организации в Газе пытаются использовать почтовую службу в террористических целях", - сказал полковник Ияд Сархан, глава Управления координации и связи в Газе."Эти попытки вновь и вновь срываются Армией обороны Израиля, и мы рассматриваем их со всей серьезностью. Мы продолжим работать круглосуточно и сделаем все возможное, чтобы предотвратить их попытки поставить под угрозу безопасность Израиля", - сказал он.