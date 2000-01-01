28.11 16:45 MIGnews.com

Иран: сожжены сотни банков и правительственных объектов

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В среду, 27 ноября, верховный лидер Ирана заявил о поджоге 731 банков и 140 правительственных объектов, назвав протесты "очень опасным заговором". Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, тем не менее, добавил, что иранцы смогли побороть "заговор врагов". Беспорядки начались 15 ноября после объявления о росте цен на бензин.Министр внутренних дел Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что около 731 банка и 140 правительственных объектов были подожжены в результате беспорядков. По его словам, более 50 баз сил безопасности и около 70 автозаправочных станций были сожжены. Рахмани Фазли также сказал, что до 200 000 человек приняли участие в беспорядках по всей стране.Amnesty International заявила в понедельник, что зарегистрировала не менее 143 убитых в ходе акций протеста. Центр по правам человека в Иране, нью-йоркская правозащитная группа также подсчитала количество арестов, число, которое приближается к 4000.Правительство заявило, что повышение цен на бензин на 50% нацелено на получение около 2,55 млрд долларов в год для дополнительных субсидий 18 миллионам семей. Сейчас ежемесячные денежные выплаты составляют 550 000 риалов ($ 13,1) на человека.