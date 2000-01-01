В МО ФРГ извинились за снимок формы Вермахта

Немецкие вооруженные силы извинились за фотографию формы Вермахта с четко видимыми свастиками на их официальном аккаунте в Instagram.
На фотографии униформы, которая появилась в Instagram, были видны два железных креста со свастикой с надписью: "Элементы военного стиля все еще используются в высокой моде сегодня".
После критики со стороны пользователей соцсети его немедленно удалили. Министерство обороны Германии также отреагировало на появление фотографии.
Пресс-секретарь министра обороны Кристиан Тильс: "Это недопустимая ошибка", за которую его ведомство должно извиниться официально", пишет TheSun.
Фоторедакторы германских вооруженных сил сфотографировали форму, которая является реквизитом художественного фильма "Операция "Валькирия". Фото использовали для иллюстрации влияния военной формы на моду.