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Гогену надоела его жена: не сдохла, съехала с катушек 28.11 18:50   MIGnews.com

Гогену надоела его жена: не сдохла, съехала с катушек

Болезнь Екатерины Терешкович не вызывает беспокойство у ее мужа шоумена Гогена Солнцева. СМИ писали, что 64-летняя женщина с алкозависимостью и другими заболеваниями попала в реабилитационный центр. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В сеть попало фото, на котором жена Гогена Солнцева запечатлена с лысой головой.

"Я не могу комментировать никакие медицинские диагнозы, но проблемы со здоровьем есть, как и у всех в таком почтенном возрасте. Но еще не сдохла", - цитирует Солнцева Стархит.

Гогену явно надоела его супруга, говорят друзья. По их словам, шоумен перестал навещать ее.

Солнцев заявил, что она якобы "съехала с катушек окончательно", перестала мыться и завшивела (из-за чего ее и обрили наголо врачи).


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