Гогену надоела его жена: не сдохла, съехала с катушек
Болезнь Екатерины Терешкович не вызывает беспокойство у ее мужа шоумена Гогена Солнцева. СМИ писали, что 64-летняя женщина с алкозависимостью и другими заболеваниями попала в реабилитационный центр. Ее состояние оценивается как тяжелое.
В сеть попало фото, на котором жена Гогена Солнцева запечатлена с лысой головой.
"Я не могу комментировать никакие медицинские диагнозы, но проблемы со здоровьем есть, как и у всех в таком почтенном возрасте. Но еще не сдохла", - цитирует Солнцева Стархит.
Гогену явно надоела его супруга, говорят друзья. По их словам, шоумен перестал навещать ее.
Солнцев заявил, что она якобы "съехала с катушек окончательно", перестала мыться и завшивела (из-за чего ее и обрили наголо врачи).