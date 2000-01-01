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Лена Миро: Ротару любит Украину, а Пугачева гадит РФ 28.11 14:10   MIGnews.com

Лена Миро: Ротару любит Украину, а Пугачева гадит в РФ

Звезда Интернета Лена Миро прокомментировала шумиху вокруг Софии Ротару, которая намерена дать пару концертов в РФ.
По ее мнению, ругать украинскую певицу не за что, и любить Украину она имеет полное право.

Также Миро заявила, что недовольна тем, что Алла Пугачева зарабатывает в России деньги, но имеет гражданство другой страны.

"Вот Софочка любит свою Украину, пока Аллочка вместе со всей семьей получила гражданство Кипра. <…> А вот Аллочка своей стране гадит…" – написала Миро в своем блоге.


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