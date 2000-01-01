28.11 12:47 MIGnews.com

Из России сбежали два сотрудника таможни

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Два высокопоставленных сотрудника таможни Санкт-Петербурга сбежали из России - заместитель начальника управления Максим Мамчур, в обязанности которого входило руководство службой таможенного контроля после выпуска товаров, а также один из его непосредственных подчинённых Олег Гусев, руководивший основным отделом структуры.Оба полковника просто перестали выходить на службу. Впоследствии Гусев прислал сообщение с территории одной из прибалтийских стран, в котором сообщил, что подает в отставку. Мамчур же через территорию Белоруссии въехал в Украину под предлогом необходимости ухаживать за внезапно заболевшим отцом. Об этом сообщают российские СМИ.По некоторым неофициальным данным, скоропостижное бегство произошло из-за утечки информации о начале внеплановой масштабной проверки на таможне Санкт-Петербурга, в ходе которой уже были задержаны два человека, которые могли дать показания на Мамчура и Гусева.