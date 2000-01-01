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Опубликован приговор историку Соколову по делу 1981 года 28.11 11:16   MIGnews.com

Опубликован приговор историку Соколову по делу 1981 года

Опубликованы архивные судебные материалы по делу о гибели человека во время исторической реконструкции в 1981 году.

Молодой студент Олег Соколов был членом военно-морского клуба реконструктора Рудольфа Пожогина. Клуб должен был участвовать в киносъемках на двух фрегатах. Соколов напросился командовать кораблем "Святой Георгий", хотя и не умел управлять судном и не имел разрешительных документов. Фрегат затонул, корабль Пожогина спас весь экипаж, кроме одного человека - Владимира Сорокина, который якобы запутался в снастях.

В 1982 году суд вынес приговор Пожогину (3 года условно) и Соколову (2 года условно) по статье о нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека. После той трагедии реконструкторский клуб закрыли.


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