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Новичок пополнил список запрещенных веществ ОЗХО 28.11 15:18   MIGnews.com

Новичок пополнил список запрещенных веществ ОЗХО

Государства-члены Организации по запрещению химического оружия поддержали включение нервного агента "Новичок" в Конвенцию по запрещению химического оружия.

Решение о включении нервно-паралитического вещества "Новичок" в Конвенцию по химическому оружию было принято консенсусом на ежегодном совещании 193 государств-членов организации.

"Новичок" присоединяется к таким агентам, как зарин, рицин и иприт, в так называемом Списке 1 Конвенции.

Это изменение, которое вступит в силу через 180 дней, было предложено Соединенными Штатами, Канадой и Нидерландами, пишет Oreanda.

В течение нескольких месяцев обсуждений, предшествовавших встрече на этой неделе, Россия сначала возражала против предлагаемых изменений, но позже сняла возражения после того, как она также предложила добавить химические вещества в запретный список. Предложение Москвы также было принято консенсусом.

Конвенция, запрещающая производство и применение химического оружия, вступила в силу в 1997 году.

"Новичок" был разработан Советским Союзом во время холодной войны.


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