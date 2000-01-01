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Звезда `Сверхъестественного` арестован в Техасе 28.10 15:44   MIGnews.com

Звезда "Сверхъестественного" арестован в Техасе

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки арестован за драку в баре.

В городе Остин, штат Техас, Падалеки арестовали по обвинению в драке и пребывании в состоянии опьянения в общественном месте.

Известно, что сумма залога за Джареда была установлена минимальной – всего 15 000 долларов, однако, на данный момент неизвестно был ли внесен уже залог или звезда сериала все так же находится в полицейском участке. Представители Джареда Падалеки пока не давали никаких комментариев по поводу ситуации.


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