28.10 09:07 MIGnews.com

Как "русские" олим получали марокканские паспорта

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12-й канал израильского ТВ сообщает новые подробности расследования израильской криминальной сети, вскрытой властями Марокко.Тысячи израильтян марокканского происхождения заинтересованы в восстановлении марокканского гражданства. Это возможно сделать, если предъявить марокканское свидетельство о рождении или браке родителей. Проблема в том, что у многих этих документов нет. В этом случае возможно попытаться предъявить какие-то другие свидетельства связи с страной.Как и всегда в подобных случаях, на сцену вступают разного рода серые дельцы и коррумпированные чиновники. Стоимость процесса “ускорения” получения марокканского гражданства, в случае наличия документов составляет около полутора тысяч долларов, в случае их отсутствия достигает семи-десяти тысяч долларов.Сеть специализировалась на подделке официальных документов. Семь ее участников были арестованы два месяца назад и содержатся в тюрьме Акса в Марокко.Вместе с ними задержаны еще 26 официальных лиц и марокканских чиновников. Среди них -офицеры полиции, в том числе и высокопоставленные, чиновники МВД и один судья.Среди арестованных израильтян - бизнесмены и разыскиваемые в Израиле гангстеры.Власти Марокко потрясены тем, что среди семи арестованных пятеро - уроженцы России. Несмотря на это, им было даровано марокканское гражданство. Все пятеро “русских” были арестованы в городе Агадир.Арестованные полицейские и чиновники дали показания против израильского мафиози Авитана Голана, который был арестован два месяца назад в синагоге Касабланки. Два дня назад была арестована жена Авитана - по подозрению в том, что она подделала официальные документы, что помогло получить ей марокканское гражданство.Авитан и другие арестованные израильтяне подозреваются в подделке марокканских свидетельств о рождении и других документов, необходимых для получения марокканского гражданства. В дополнение к этому, они “поставили” фальшивые паспорта Марокко сотням израильских арабов и палестинцев, а также десяткам израильтян, в том числе, и “русских”.В последние дни в марокканской прессе появились сообщения о том, что Авитан работал с местными евреями, занятыми в сфере туризма. Они помогали ему получать необходимые документы, в том числе, и поддельные паспорта.Свидетели против Авитана рассказали о том, что еврейка - гражданка Марокко разрешила ему использовать свой домашний адрес. По этому адресу якобы проживали все претенденты на получение гражданства, проходившие через сеть Авитана. Это облегчало и ускоряло процесс получения гражданства. Также сообщается о том, что Авитан намеревался купить ресторан в Марракеше, но арест торпедировал эту сделку. Сам Авитан вину отрицает и утверждает, что лишь занимался "законным бизнесом".