"Избиение бедуинов": только троих солдат освободили
В воскресенье, 27 октября, трое из 13 солдат, подозреваемых в "избиении бедуинов" на заправке в Негеве, были освобождены.
Об этом сообщает The Times of Israel.
По данным издания, остальные 10 солдат все еще находятся под стражей до предварительного слушания в военном суде Яффо, которое состоится 28 октября.
Тем временем, адвокат заключенных военных Итамар Бен Гвир призвал немедленно освободить оставшихся военнослужащих.
"Невозможна ситуация, когда солдаты продолжают сидеть в тюрьме в невыносимых условиях. Военная полиция проводит расследование против них, в то время, как бедуины, нарушившие закон, ходят на свободе. Мы требуем, чтобы остальные 10 были также освобождены", – призвал он.
Напомним, что военная полиция Израиля арестовала солдат из Бригады Кфир, подозреваемых в "избиении бедуинов" на заправке в Негеве. По словам Бен Гвира, инцидент произошел после того, как один из молодых бедуинов закричал сержанту: "Иди, сюда, солдат, я тебя зарежу".
27 октября родители задержанных вышли на протесты из-за "жестокого обращения и противоправного поведения в отношении солдат".