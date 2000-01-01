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`Избиение бедуинов`: только троих солдат освободили | Фото:28.10 09:17   MIGnews.com

"Избиение бедуинов": только троих солдат освободили

В воскресенье, 27 октября, трое из 13 солдат, подозреваемых в "избиении бедуинов" на заправке в Негеве, были освобождены.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, остальные 10 солдат все еще находятся под стражей до предварительного слушания в военном суде Яффо, которое состоится 28 октября.

Тем временем, адвокат заключенных военных Итамар Бен Гвир призвал немедленно освободить оставшихся военнослужащих.

"Невозможна ситуация, когда солдаты продолжают сидеть в тюрьме в невыносимых условиях. Военная полиция проводит расследование против них, в то время, как бедуины, нарушившие закон, ходят на свободе. Мы требуем, чтобы остальные 10 были также освобождены", – призвал он.

Напомним, что военная полиция Израиля арестовала солдат из Бригады Кфир, подозреваемых в "избиении бедуинов" на заправке в Негеве. По словам Бен Гвира, инцидент произошел после того, как один из молодых бедуинов закричал сержанту: "Иди, сюда, солдат, я тебя зарежу".

27 октября родители задержанных вышли на протесты из-за "жестокого обращения и противоправного поведения в отношении солдат".


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