28.10 09:03 MIGnews.com

Розыск: солдат ЦАХАЛа пропал без вести

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Утром, 28 октябртя, пропал без вести солдат ЦАХАЛа, 20-летний Элиэзер Ашкенази.С тех пор военнослужащий не выходил на связь с родственниками, передает пресс-служба муниципалитета Кфар-Сабе.Последний раз молодого военного видели на улице Сококолов, недалеко от дома, где он проживает с родителями. Предположительно, солдат был одет в форму, при Ашкенази могло быть оружие. Парень должен был добраться до Голанских высот, но так и не прибыл к месту назначения.Приметы: рост – 180 см, крепкое телосложение, шатен, коротко подстрижен, глаза карие, на правом плече – родинка.Общественность просят уведомить полицию, если кто-то располагает какой-либо информацией о местонахождении Ашкенази. 20-летнего парня разыскивают с вечера воскресенья.