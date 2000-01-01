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США ликвидировали пресс-представителя ИГИЛ 28.10 08:12   MIGnews.com

Через час после Багдади ликвидирован его пресс-представитель

ЦРУ ликвидировало пресс-представителя боевиков Исламского государства (ИГИЛ) Абу аль-Хасана аль-Мухаджира в ходе операции, проведенной на следующий день после того, того как лидер организации был убит в ходе рейда Объединенного командования специальных операций.

Президент Дональд Трамп сообщил о ликвидации Мухаджира Айн аль-Байда в результате ракетного удара, произведенного на цель, расположенную недалеко от Джараблуса в провинции Алеппо. Об этом сообщает издание Newsweek.

Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди, также известный как Мазлум Кобани, подтвердил факт ликвидации Аль-Байда.

"В ходе совместной операции СДФ, разведки и вооруженных сил США, террорист Абу аль-Хасан аль-Мухаджир, правая рука Абу Бакра аль-Багдади и представитель ИГИЛ, был атакован в деревне Айн аль-Байда, недалеко от Джараблуса", - заявил Кобани.

Мухаджир был назначен пресс-представителем ИГИЛ в 2016 году после того, как его предшественник Абу Мохаммад аль-Аднани был убит в Алеппо в результате авиаудара США. В отличие от Багдади и Аднани, которые, как сообщается, были гражданами Ирака и Сирии, личность Мухаджира была неизвестна , хотя его прозвище, означающее "эмигрант", предполагает, что он мог быть иностранцем.


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