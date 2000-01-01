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Экономика Гонконга `просела` на фоне массовых протестов | Фото:28.10 20:22   MIGnews.com

Экономика Гонконга "просела" на фоне массовых протестов

Массовые протесты в Гонконге спровоцировали рецессию его экономики, которая стремительно теряет шансы продемонстрировать хотя бы минимальный рост по итогам года.

К такому выводу пришел секретарь по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан, сообщает информационное агентство Reuters.

"Удар по нашей экономике является всеобъемлющим", - написал Чан, отметив, что предварительная оценка ВВП за III квартал покажет сокращение по итогам второго подряд квартала, что соответствует техническому определению рецессии.

По его словам, будет чрезвычайно трудно выполнить прогноз правительства по годовому росту экономики на 0-1%.

Отметим, с начала июня в Гонконге продолжаются массовые протесты из-за законопроекта об экстрадиции, который позволил бы властям выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соответствующего соглашения, в том числе и на материковую часть Китая.

Многие жители опасались, что новые правила экстрадиции поставят под угрозу независимую от остального Китая правовую систему Гонконга, а также его более широкую автономию.


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