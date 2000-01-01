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Ливанские протестующие выстроились в огромную живую цепь | Фото:28.10 19:50   MIGnews.com

Ливанские протестующие выстроились в огромную живую цепь

Участники антиправительственных протестов в Ливане организовали живую цепь длинной 171 километр на автодорогах по всей стране с юга на север.

Жители Ливана обвиняют политиков в коррупции и курсе на развал экономики, сообщает агентство Reuters.

Подобных массовых гражданских акций не было в Ливане со времени гражданской войны 1975–1990 годов. Движение по дорогам заблокировано заграждениями и бетонными блоками. Ливанские банки, школы и многие предприятия в понедельник так и не открылись. Банки не работают уже более недели.

Жители Ливана, представляющие разные религиозные группы, обвиняют политиков в злоупотреблении властью и использовании государственных ресурсов для собственного обогащения. Углубляются финансовые трудности, из оборота исчезают доллары США, ливанский фунт испытывает всё большее давление.

В последние дни правительство Ливана объявило о пакете срочных реформ, но это не помогло ослабить протестное давление на власть. Не привело это и к высвобождению фондов, полученных от государств-доноров, обещавших в прошлом году выделить Ливану 11 миллиардов долларов на проведение давно запаздывающих реформ.

В Ватикане папа Франциск помолился за молодых людей, протестующих в Ливане, и обратился к мировому сообществу с призывом оказать помощь Ливану в обеспечении мирного сосуществования всех слоёв населения и всех представителей разных религиозных конфессий.


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