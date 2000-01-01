28.10 14:01 MIGnews.com

Десятки израильтян арестованы за рубежом за контрабанду ката

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Министерство иностранных дел Израиля сообщает о том, что с ноября прошлого года за рубежом арестованы 59 израильтян за контрабанду популярного ближневосточного наркотика кат.Сотрудники консульской службы министерства рассказывают: “Организаторы контрабанды передают молодым людям десятки килограмм ката и обещают им, что даже если их найдут , больших неприятностей не будет - и они, в худшем случае, будут задержаны на пару дней”.Реалии, однако, куда более суровы, чем рассказы контрабандистов. Две недели назад 32-летний израильтянин был приговорен к десяти годам лишения свободы за контрабанду 35 килограмм ката.Цви Шалви, представитель консульской службы МИДа говорит: "Речь идет об очень тревожном феномене. Их арестовывают за попытку ввести кат, и их ожидают за это очень длительные сроки”.Шалви говорит: “Организаторы контрабанды в Израиле разными способами заманивают молодых людей. Они платят им несколько тысяч шекелей, говорят им - летите в Европу, развлекайтесь, мы дадим вам денег, а вы провезете 30-40 килограмм ката. Я даже слышал о деле в Мадридском аэропорту - там пытались ввезти 180 килограмм ката в девяти чемоданах”.По словам Шалви, контрабандисты привозят чемоданы с катом в аэропорт, открывают его и показывают курьером. Они говорят: “Видите - здесь только кат и ничего другого. Даже если вас задержат - день два под арестом, а затем вас депортируют в Израиль”. Но если в Израиле с катом проблем не возникает, то в Европе он считается таким же наркотиком, как и любой другой.По данным Шалви, большинство курьеров - молодые люди в возрасте около двадцати лет: "Есть люди с ментальными расстройствами, есть те, кто живет в хостелях для душевнобольных. Я не знаю, как контрабандисты на них выходят, как они их соблазняют, и как эксплуатируют. Мы здесь - ради того, чтобы предупредить об опасностях и заблуждениях”.Шалви рассказывает, что несколько недель назад молодой израильтянин получил десять лет тюремного заключения по приговору турецкого суда - за контрабанду 35 килограмм ката: "Речь идет о чрезвычайно суровом наказании, в Турции кат рассматривают как настоящий наркотик. Еще не было апелляции, мы надеемся на лучшее, но это - очень болезненная история”.Шалви добавил: “Мы надеемся что в обществе все это поймут, что молодые люди не будут соблазняться на приманку легких денег, что семьи будут знать куда и с чем едут их дети. Мы работаем по нашим каналам. Мы обращаемся любыми способами, также и через прессу. Надеюсь, что подобные явления прекратятся”.