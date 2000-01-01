28.10 13:34 MIGnews.com

Париж: пожар в лайнере компании El Al

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13-й канал израильского ТВ сообщает о чрезвычайном происшествии в международном аэропорту Шарль Де Голль с пассажирским лайнером израильской компании El Al.Загорелось багажный отсек самолета - из-за неисправных батарей погруженного туда электрического инвалидного кресла.Пассажирам ничего не объясняли в течение четырех часов. После этого из разместили в отеле в аэропорту. Пассажиры, как предполагаются, вылетят из Парижа сегодня другим самолетом.