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Мигранты чуть не замерзли в фуре-рефрижераторе 28.10 23:40   MIGnews.com

Мигранты чуть не замерзли в фуре-рефрижераторе

Французские таможенники обнаружили в порту Кале фуру-рефрижератор, внутри которой находились восемь нелегальных мигрантов.

Грузовик остановили, когда он заезжал на паром, следующий в Великобританию. Мигранты, среди которых было четверо детей, говорят, что они являются гражданами Афганистана.

У них зафиксировали легкое обморожение: температура в рефрижераторе составляла около 7 градусов. Мигранты провели в рефрижераторе около пяти часов. Их доставили в больницу в больницу и выписали вечером, пишет TheLocal.

Двух водителей грузовика задержали, они являются гражданами Румынии и сейчас находятся под стражей.


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