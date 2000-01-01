28.10 12:55 MIGnews.com

У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ

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Известному музыкальному продюсеру 51-летнему Максиму Фадееву минувшей ночью стало плохо. "Скорую помощь" вызвали в его загородный дом.СМИ пишут, приехавшие медики констатировали у пациента сердечный приступ и предынфарктное состояние.Как оказалось, приступ ишемической болезни сердца у Фадеева произошел на нервной почве. При этом музыкант отказался ехать в больницу. Сейчас необходимые процедуры ему проводят на дому.