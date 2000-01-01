28.10 10:26 MIGnews.com

10-летний мальчик спас отца от верной смерти

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В начале октября, в Ашкелоне, 10-летний Ярин спас отца, 44-летнего Гилада Марса от смерти из-за сердечного приступа.Об этом сообщает The Jerusalem Post.Мужчина был дома с тремя детьми, когда почувствовал резкую боль и слабость. Старший сын, увидев, что состояние папы ухудшается, быстро позвонил в скорую помощь и четко объяснил, что происходит. Это и стало решающим фактором в спасении человека."Мы прибыли в квартиру через несколько минут после того, как Ярин позвонил по номеру 101. 10-летний Ярин из окна дома показывал нам, куда именно идти, ждал нас у входа в квартиру и проводил в спальню, где лежал его отец, уже без сознания", – рассказал фельдшер.Врачи констатировали у Гилада остановку сердца и в течение 10 минут пытались его реанимировать, пока жизненно важный орган вновь не заработал."Мы успокоили Гилада, подключили его к респиратору и быстро госпитализировали в больницу "Барзилай" в Ашкелоне в тяжелом, но стабильном состоянии", – добавил медик.28 октября, менее чем через месяц после клинической смерти, Марса выписали из больницы. Уточняется, что мужчина находится в добром здравии."У меня нет слов, чтобы описать, как я горжусь своим сыном за его поведение, которое спасло мою жизнь. Его поведение и рассудительность нельзя воспринимать как должное. Я не хочу думать, где бы был сегодня без его зрелости и ответственности, и, если бы его и других моих детей не были дома. Я чрезвычайно благодарен парамедикам МДА и врачам в больнице, которые спасли мне жизнь", – констатировал Гилад.