28.09 10:38 MIGnews.com

В пустыне Египта пропал израильский турист

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильский турист Авив Слободкин пропал во время путешествия по Ливийской пустыне в Египте, неподалеку от границы с Ливией.Об этом сообщает интернет-издание Al-Awsat По со ссылкой на данные израильской полиции.26-летний израильтянин путешествовал по пустынной местности Египта с начала сентября. В последний раз он выходил на связь с родственниками еще в прошлое воскресенье, 22 сентября, однако где теперь он находится – неизвестно.По словам сестры туриста, пропавший посещал пустыни по всему миру, как только у него появлялась такая возможность. Слободкин сначала путешествовал по Синайскому полуострову, а затем отправился в Ливийскую пустыню.В министерстве иностранных дел сообщили, что уже связались с египетскими властями, чтобы выяснить местонахождение пропавшего туриста.