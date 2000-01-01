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В пустыне Египта пропал израильский турист | Фото:28.09 10:38   MIGnews.com

В пустыне Египта пропал израильский турист

Израильский турист Авив Слободкин пропал во время путешествия по Ливийской пустыне в Египте, неподалеку от границы с Ливией.

Об этом сообщает интернет-издание Al-Awsat По со ссылкой на данные израильской полиции.

26-летний израильтянин путешествовал по пустынной местности Египта с начала сентября. В последний раз он выходил на связь с родственниками еще в прошлое воскресенье, 22 сентября, однако где теперь он находится – неизвестно.

По словам сестры туриста, пропавший посещал пустыни по всему миру, как только у него появлялась такая возможность. Слободкин сначала путешествовал по Синайскому полуострову, а затем отправился в Ливийскую пустыню.

В министерстве иностранных дел сообщили, что уже связались с египетскими властями, чтобы выяснить местонахождение пропавшего туриста.


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