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Южная Корея: 9 раненых из-за взрыва на нефтяном танкере | Фото:28.09 09:45   MIGnews.com

Южная Корея: 9 раненых из-за взрыва на нефтяном танкере

В пятницу, 27 сентября на нефтяном танкере в Южной Корее прогремел взрыв, в результате которого пострадали девять моряков.

По сообщению агентства Yonhap, ЧП произошло в порту Ульсан на судне Stolt Groenland, которое шло под флагом Каймановых островов

На борту находились 25 моряков, в том числе русские и филиппинцы. Сообщается, что после взрыва на судне возник пожар, который распространился на еще один неустановленный нефтяной танкер, пришвартованный поблизости.



Все моряки были с суден были эвакуированы. Один человек был в критическом состоянии. Береговая охрана расследует причину инцидента, полиция перекрыла движение из-за опасений нового взрыва.






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