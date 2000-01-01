28.09 09:45 MIGnews.com

Южная Корея: 9 раненых из-за взрыва на нефтяном танкере

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В пятницу, 27 сентября на нефтяном танкере в Южной Корее прогремел взрыв, в результате которого пострадали девять моряков.По сообщению агентства Yonhap, ЧП произошло в порту Ульсан на судне Stolt Groenland, которое шло под флагом Каймановых острововНа борту находились 25 моряков, в том числе русские и филиппинцы. Сообщается, что после взрыва на судне возник пожар, который распространился на еще один неустановленный нефтяной танкер, пришвартованный поблизости.Все моряки были с суден были эвакуированы. Один человек был в критическом состоянии. Береговая охрана расследует причину инцидента, полиция перекрыла движение из-за опасений нового взрыва.