В Афганистане прогремел взрыв в день выборов президента
В субботу, 28 сентября, на юге Афганистана прогремел взрыв через час после начала голосования на очередных выборах президента.
Согласно сообщению Sky News, это произошло в провинции Кандагар.
По словам высокопоставленного чиновника, известно минимум о трех пострадавших, хотя информации об их состоянии пока нет. На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность.
Уточняется, что ранее талибы угрожали сорвать выборы, организовав нападения на избирательные центры, сотрудников избирательных комиссий и правоохранительные органы.
В связи с этим, для обеспечения безопасности и порядка по всей стране на день выборов было привлечено до 72 тысяч сотрудников национальных сил обороны и безопасности, а также приведены в состояние боевой готовности пару десятков тысяч военных.