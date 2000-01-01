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ИГ опять устроили теракт в Египте: первые подробности | Фото:28.09 07:31   MIGnews.com

ИГ опять устроили теракт в Египте: первые подробности

Боевики террористической организации "Исламское государство" устроили засаду близ египетского населенного пункт Бир-эль-Абд (район Северного Синайского полуострова), в результате которой по предварительной информации погибли семь солдат египетской армии и один мирный житель.

Еще двое военнослужащих получили различные ранения, сообщает авторитетное издание Reuters со ссылкой на собственные источники в рядах местных силовиков.

В свою очередь боевики ИГ заявили об убийстве полутора десятков солдат в ходе атаке, сообщает информагентство Amaq, которое связывают с боевиками, однако эта информация не подтверждается из других источников.

Стоит отметить, что Египет уже долгое время воюет с исламистами, в результате постоянных атак которых погибли уже сотни солдат, полицейских и мирных жителей северной части Синайского полуострова.

Министерство обороны Египта сообщило, что силы безопасности за некий "прошедший период" уничтожили 118 боевиков на Синайском полуострове.


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