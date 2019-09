28.09 07:21 MIGnews.com

Газ и обыски: вторая волна протестов в Египте

BREAKING: Protesters take to the streets in Egypt, calling for President Abdel Fattah el-Sisi to step down.



Counter demonstrations are also expected on Friday. https://t.co/bLdO6mPDLy — Al Jazeera News (@AJENews) September 27, 2019

Thousands of protesters have flooded the streets of Egypt to demand President el-Sisi's resignation as discontent grows.



Read more here: https://t.co/xISIdKwLW0 pic.twitter.com/MpW9WA8GqF — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 27, 2019

#Egypt: UN Human Rights Chief expresses serious concerns about reports of lack of due process following wide-spread arrests linked to the protests. @mbachelet urges the authorities to respect the rights to freedom of expression & peaceful assembly. 👉 https://t.co/dX5RmF9a9z pic.twitter.com/ZiQoaqSuAt — UN Human Rights (@UNHumanRights) September 27, 2019

В Египте 27 сентября состоялась вторая волна антиправительственных протестов.Согласно данным Аljazeera , после пятничных молитв в районе Варрак в Гизе демонстранты скандировали лозунги, призывающие к отставке президента Абдель Фаттах ас-Сисси.По словам очевидцев, в крупные города власти направили дополнительные военные силы, полиция начала останавливать и обыскивает пешеходов на основных дорогах и площадях еще до начала демонстрации. Более того, в Каире полиция применила слезоточивый газ для разгона около тысячи демонстрантов.Одновременно в Александрии, на севере Египта, проходили просисисские демонстрации. Автобусы свозили людей из Каира и других городов на митинг, где толпы размахивали египетскими флагами и фотографиями аль-Сиси. В государственной фирме Delta Sugar Company объявили, что своих работников на этот митинг не отправляли.Отметим, что протесты вспыхнули в Египте в ночь на 21 сентября. Демонстрации направлены на поддержку изгнанного строительного подрядчика Мухаммеда Али, который публикует вирусные видео из Испании, обвиняя президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси и военных в безудержной коррупции.Такие демонстрации являются редким проявлением общественного мнения, так как Египет фактически запретил протесты по закону, принятому после военного свержения исламистов в 2013 году.Известно, что только в одном Каире силовики задержали 74 человека. 22 сентября Организация по правам человека призвала к "немедленному освобождению" всех арестованных. В свою очередь, Государственная информационная служба Египта предупредила СМИ, что тщательно отслеживает освещение протестов. Журналистов призвали "строго соблюдать профессиональные кодексы поведения" и предоставить место для точки зрения государства.Между тем Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Египет соблюдать право граждан на мирные собрания и кардинально пересмотреть свое отношение к подобным акциям в будущем.