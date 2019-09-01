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Газ и обыски: вторая волна протестов в Египте | Фото:28.09 07:21   MIGnews.com

Газ и обыски: вторая волна протестов в Египте

В Египте 27 сентября состоялась вторая волна антиправительственных протестов.

Согласно данным Аljazeera, после пятничных молитв в районе Варрак в Гизе демонстранты скандировали лозунги, призывающие к отставке президента Абдель Фаттах ас-Сисси.

По словам очевидцев, в крупные города власти направили дополнительные военные силы, полиция начала останавливать и обыскивает пешеходов на основных дорогах и площадях еще до начала демонстрации. Более того, в Каире полиция применила слезоточивый газ для разгона около тысячи демонстрантов.


Одновременно в Александрии, на севере Египта, проходили просисисские демонстрации. Автобусы свозили людей из Каира и других городов на митинг, где толпы размахивали египетскими флагами и фотографиями аль-Сиси. В государственной фирме Delta Sugar Company объявили, что своих работников на этот митинг не отправляли.


Отметим, что протесты вспыхнули в Египте в ночь на 21 сентября. Демонстрации направлены на поддержку изгнанного строительного подрядчика Мухаммеда Али, который публикует вирусные видео из Испании, обвиняя президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси и военных в безудержной коррупции.

Такие демонстрации являются редким проявлением общественного мнения, так как Египет фактически запретил протесты по закону, принятому после военного свержения исламистов в 2013 году.

Известно, что только в одном Каире силовики задержали 74 человека. 22 сентября Организация по правам человека призвала к "немедленному освобождению" всех арестованных. В свою очередь, Государственная информационная служба Египта предупредила СМИ, что тщательно отслеживает освещение протестов. Журналистов призвали "строго соблюдать профессиональные кодексы поведения" и предоставить место для точки зрения государства.

Между тем Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Египет соблюдать право граждан на мирные собрания и кардинально пересмотреть свое отношение к подобным акциям в будущем.



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