28.09 21:22 MIGnews.com

В Атлантическом океане без вести пропало судно

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26 сентября в Атлантическом океане во время штурма без вести пропало судно. Известно, что в экипаже было 10 украинцев.Ведутся поисковые работы."Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца", - сообщил замглавы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.Известно, что судно попало в циклон во время рейса из Канарских островов в Джорджтаун. Из-за сильного урагана в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода.Экипаж судна из 14 человек послал сигнал о помощи и готовился к эвакуации, поскольку оставаться на корабле было небезопасно. После этого никаких сообщений от моряков не поступало.