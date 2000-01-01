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Nakonu.com
28.09 20:52 MIGnews.com
Бочкарева опровергла слухи о наркотиках
Звезда "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева опровергла слухи о наркотиках. "Скажу честно, узнала по телефонному звонку, что появилась в интернете такая информация. Это вранье, лукавство", — сказала она.
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