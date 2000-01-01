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Двух свиноводов посадили в тюрьму за контрабанду спермы 28.09 19:24   MIGnews.com

Двух свиноводов посадили в тюрьму за контрабанду спермы

Двух мужчин из Западной Австралии посадили в тюрьму за контрабанду спермы.

Свиноводы перевозили семя в флаконах из-под шампуня. Один из них, Торбен Соренсен, приговорен к трем годам заключения. Другом — Хеннингу Лауэ — грозит двухлетний приговор после признания вины в нарушении законов о карантине и биозащита.

Контрабандисты провозили сперму датского кабана. Это продолжалось с 2009 по 2017 год.

Сперму использовали в программе искусственного разведения GD Pork, а несколько племенных свиноматок были прямым потомством датских кабанов.

"Этот случай свидетельствует о тревожном пренебрежении к законам, защищающим 2700 австралийских производителей свинины и миллионы австралийских потребителей", — заявила Бриджит Маккензи, Федеральный министр сельского хозяйства.


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