Двух свиноводов посадили в тюрьму за контрабанду спермы
Двух мужчин из Западной Австралии посадили в тюрьму за контрабанду спермы.
Свиноводы перевозили семя в флаконах из-под шампуня. Один из них, Торбен Соренсен, приговорен к трем годам заключения. Другом — Хеннингу Лауэ — грозит двухлетний приговор после признания вины в нарушении законов о карантине и биозащита.
Контрабандисты провозили сперму датского кабана. Это продолжалось с 2009 по 2017 год.
Сперму использовали в программе искусственного разведения GD Pork, а несколько племенных свиноматок были прямым потомством датских кабанов.
"Этот случай свидетельствует о тревожном пренебрежении к законам, защищающим 2700 австралийских производителей свинины и миллионы австралийских потребителей", — заявила Бриджит Маккензи, Федеральный министр сельского хозяйства.