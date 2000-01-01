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В Нигерии 500 мужчин держали в заложниках и пытали 28.09 16:42   MIGnews.com

В Нигерии 500 мужчин держали в заложниках и пытали

В северном городе Кадуна, что в Нигерии, полиция в ходе обыска большого дома обнаружили 500 заложников. Пять сотен мужчин и мальчиков удерживали взаперти силой и подвергали пыткам.В

"Нигерийская полиция сообщает о спасении около 500 человек из здания в северном городе Кадуна, где их удерживали и предположительно подвергали пыткам", - рассказали власти Нигерии.

Полиция штата Кадуна провела обыск большого дома после сообщения о подозрительной деятельности. Все спасенные пройдут медицинские и психологические обследования.

Начальник полиции штата Али Джанга предположил, что случай в так называемом доме пыток связан с человеческим рабством.

По показаниям заложников, их морили голодом, никуда не выпускали и подвергали сексуальному насилию.

Пока неизвестно как люди попадали в этот дом пыток. Некоторые из обнаруженных детей сообщили полиции, что их отвезли туда родственники, считая здание школой Корана.


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