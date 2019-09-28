Российский режиссер напал на врача с ножом

Известный российский театральный режиссер Леонид Хейфец напал на фельдшера с ножом в Москве.
По крайней мере такую информацию распространяет издание РЕН ТВ.
Утверждает, будто жена и дочь вызвали деятелю культуры врача на дом. Хейфец якобы столкнулся с женщиной-фельдшером в подъезде. Когда врач пыталась померять ему давление, он выхватил нож и пырнул в ногу.
Информацию опровергает знакомый режиссера, профессор Иосиф Райхельгауз в комментарии телеканалу "360". По его словам, Хейфец
"Леонид Ефимович трубку не берет, но я позвонил его ближайшему коллеге, так вот он говорит, что Хейфец уже некоторое время вообще не берет трубку, потому что он практически ослеп. Он вообще не видит ничего. Поэтому вот такая странная информация – ну чушь собачья. Леонид Ефимович, который ни с кем не разговаривает, не общается, ничего не видит – какая там скорая помощь", – ответил он.