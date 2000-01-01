28.09 12:39 MIGnews.com

Шальной минометный снаряд прилетел в Израиль из Египта

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В субботу, 28 сентября, около 11:40, возле синагоги поселения Бней Нецарим (региональный совет Эшколь) разорвался минометный снаряд, выпущенный с территории Египта.Вероятно, речь идет о случайном обстреле, случившемся в результате операции египетских военных против боевиков террористической организации "Исламское государство", пытавшихся прорваться через границу.По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал, несмотря на то, что на момент попадания снаряда в синагоге находилось несколько человек. Осколки крупнокалиберной мины незначительно посекли стену здания и припаркованное рядом с ним авто.Бней Нецарим расположен примерно в километре от египетской границы.