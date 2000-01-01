В Греции вспыхнул туристический паром

Греции в порту Игуменица 28 сентября возник пожар на туристическом пароме Olympic Champion с 538 пассажирами на борту.
Как сообщает Kathimerini, в течение нескольких часов проходила эвакуация, завершившаяся в конечном итоге успешно.
По предварительной информации, в четвертом гараже загорелись два грузовика сразу после выхода парома из порта. Вместе с пассажирами эвакуировали большую часть экипажа, два человека были доставлены в больницу из-за проблем с дыхательными путями. 80-летний грек и немец получили легкие ожоги.
Пожарные уже взяли возгорание под контроль. Паром Olympic Champion был построен в 2000 году и имеет общую длину 204 метра и ширину 26,13 метра.