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История с британским танкером в Иране получила завершение | Фото:28.09 13:35   MIGnews.com

История с британским танкером в Иране получила завершение

Британский танкер Stena Impero 27 сентября покинул иранский порт Бендер-Аббаса и уже прибыл к побережью Дубая.

Такими данными поделился глава компании Stena Bulk Эрик Ханелл.

"Stena Impero отплыла от причала к международным водам Персидского залива в 9:00 утра. Его судебное дело все еще открыто в иранских судах. Капитану и экипажу танкера дали официальное письменное заявление об отсутствии претензий", – сказано в заявлении на сайте морской организации провинции Хормозган.

Согласно данным сайта по отслеживанию судов MarineTraffic, танкер прибыл к берегам Дубая после полуночи по местному времени. По словам Ханелла, компания попробует снова привести судно в рабочее состояние. Он добавил, что экипаж находится в приподнятом настроении.

"У экипажа будет время, чтобы побыть со своими семьями после 10 недель в неволе на судне. В ближайшие недели морякам и семьям будет оказана полная поддержка", – подчеркнул Ханелл.


Корпус стражей Исламской революции захватил Stena Impero 19 июля в ответ на задержание иранского танкера Grace 1 в Гибралтаре. На борту танкера находилось 23 члена экипажа. В начале сентября семеро моряков были освобождены.


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