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Пилоты Iraqi Airways подрались во время полета 28.07 23:23   MIGnews.com

Пилоты Iraqi Airways подрались во время полета

Двое пилотов авиакомпании Iraqi Airways устроили драку в кабине прямо во время полета, когда самолет находился на высоте более 11 километров.

Разнимать их пришлось службе безопасности, которая находилась на борту. Самолет направлялся в Ирак из города Машхад на северо-востоке Ирана. На борту самолета находилось 157 пассажиров. По их словам, драка пилотов немного повредила саму кабину, передает ТСН со ссылкой на Airlive.net.

В Министерстве транспорта Ирака уже отреагировали на это событие.

"У них нет шансов избежать жестких наказаний и они получат худшее и самое жестокое наказание, наименьшее из которых будет пожизненный запрет на полеты", - говорится в сообщении ведомства.


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