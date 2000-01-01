Пилоты Iraqi Airways подрались во время полета

Двое пилотов авиакомпании Iraqi Airways устроили драку в кабине прямо во время полета, когда самолет находился на высоте более 11 километров.
Разнимать их пришлось службе безопасности, которая находилась на борту. Самолет направлялся в Ирак из города Машхад на северо-востоке Ирана. На борту самолета находилось 157 пассажиров. По их словам, драка пилотов немного повредила саму кабину, передает ТСН со ссылкой на Airlive.net.
В Министерстве транспорта Ирака уже отреагировали на это событие.
"У них нет шансов избежать жестких наказаний и они получат худшее и самое жестокое наказание, наименьшее из которых будет пожизненный запрет на полеты", - говорится в сообщении ведомства.