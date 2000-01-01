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В летевший в Петербург самолет ударила молния | Фото: Bulent KAVAKKORU/Flickr29.07 03:44   MIGnews.com

В летевший в Петербург самолет ударила молния

Лайнер международного рейса авиакомпании Air Moldova был вынужден вернуться в аэропорт, поскольку во время рейса из Молдовы в Россию в него ударила молния.

Как сообщили в Facebook авиаперевозчика, пассажиры не пострадали.

"В самолет E190, который осуществлял рейс Кишинев — Санкт-Петербург, через десять минут после взлета попала молния. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал", - говорится в заявлении Air Moldova.

Как отмечается, после приземления самолета всех 113 пассажиров, находившихся на рейсе, вывели из салона, а тем кто нуждался, оказали необходимую помощь на земле.

Самолет будет подвергнут необходимым техническим проверкам, рейс был отменен.


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