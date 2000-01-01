28.07 14:29 MIGnews.com

Индия: падение автобуса в ущелье, десятки погибших

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Автобус со студентами упал в ущелье с горной дороги в округе Райгад штата Махараштра в Индии, погибли не менее 30 человек. Об этом сообщил министр штата Винод Тавад на своей странице в Twitter."Тридцать человек, включая студентов из университета Konkan Krishi Vidyapeeth, были смертельно ранены после того, как автобус упал с горной дороги на трассе Мумбаи — Гоа недалеко от Райгада. Спасательная операция продолжается. Я поручил чиновникам принять все необходимые меры", — говорится в сообщении.По сообщениям СМИ, студенты направлялись на пикник в Махабалешвар.На место аварии прибыла полиция и команда Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях. Проводится спасательная операция, причина аварии пока не известна, передает РИА Новости.