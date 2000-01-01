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29.07 04:37   MIGnews.com

Переспавший с замужней женщиной выплатит $8,8 млн её супругу

В США судья постановил, что Франциско Уйзар III должен выплатить компенсацию Киту Кингу, которому жена изменила с Уйзаром. Общая сумма выплаты составила $8,8 миллиона. Из них $2,2 миллиона компенсации и $6,6 миллиона в качестве штрафных убытков.

Согласно материалам дела, истец женился на своей возлюбленной Даниэлле в 2010 году. Вскоре у молодой семьи родилась девочка и, как казалось Киту Кингу, его семейная жизнь была идеальна. Однако летом 2016 года между супругами начались проблемы и в августе они расстались, но разводиться не стали.

Весной 2017 года Кит Кинг стал подозревать, что у его супруги появился любовник. Вскоре он узнал, что им может быть Уйзар, который работал в компании Кинга.
Муж попросил своего подчинённого не беспокоить его супругу. Однако, когда между Даниэллой и Уйзаром произошёл секс, Кинг решил обратиться в суд, обвинив любовника супруги в разрушении их семьи и стрессах, которые испытывал, пишет New York Daily News.

На суде адвокат ответчика утверждал, что его клиента нельзя винить в разрушении семьи, поскольку она распалась задолго до интрижки. Сама же неверная супруга утверждала, что брак с Кингом никогда не был счастливым, и что она сама была инициатором их отношений с Уйзаром. Однако судья принял сторону истца.


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