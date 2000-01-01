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Хайфа: девочка оказалась в центре схватки с кабана и собаки | Фото:28.05 08:26   MIGnews.com

Хайфа: девочка оказалась в центре схватки с кабана и собаки

В Хайфе 17-летняя девушка, гулявшая с собакой, наткнулась на дикого кабана, который набросился на ее питомца.

По сообщению 12 канала, это произошло во вторник, 26 мая.

Девушка позвонила отцу и рассказала о происшествии. Родители быстро прибыли на место ЧП.

"Это было действительно страшно. Кабан сбежал в соседний сад. В этот момент мы уже прибыли и услышали, как кто-то издает свист, отгоняющий животное. А потом свинья вновь побежала в нашем направлении", – рассказала мать подростка.

По словам женщины, из-за этого ситуация стала еще более напряженной, потому что собака "начала лаять на кабана и сходить с ума".

В последнее время жители городов часто начали делиться в социальных сетях видео, на которых запечатлели диких кабанов.

В одном районе животное подловили в тот момент, когда он накинулся на сумку с едой, висящую на детской коляске. Также целое семейство диких кабанов "вторглось" в чей-то сад.


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