28.05 21:53 MIGnews.com

В Израиле зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В четверг, 28 мая, в Израиле был зафиксирован резкий рост заболеваемости смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.По данным ведомства, только за последние сутки было выявлено 64 новых случая заражения. А накануне было зафиксировано 79.Минздрав просит всех израильтян "не расслабляться и соблюдать все правила гигиены, а также указания правительства".