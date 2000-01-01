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В Израиле зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 | Фото:28.05 21:53   MIGnews.com

В Израиле зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19

В четверг, 28 мая, в Израиле был зафиксирован резкий рост заболеваемости смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

По данным ведомства, только за последние сутки было выявлено 64 новых случая заражения. А накануне было зафиксировано 79.

Минздрав просит всех израильтян "не расслабляться и соблюдать все правила гигиены, а также указания правительства".


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