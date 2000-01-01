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Во Франции на дорогу вылилась тонна шоколада (видео) 29.05 00:37   MIGnews.com

Во Франции на дорогу вылилась тонна шоколада (видео)

В северо-западной части Франции, а именно в регионе Бретани, перевернулся грузовик, перевозивший шоколад.

В цистерне грузовика находилось примерно 24 тонны шоколада. По пути к предприятию грузовик перевернулся и из цистерны на дорогу вылилась примерна тонна жидкого шоколада.

Последствия этого происшествия ликвидировали бригады служб экстренной помощи, которые собирали шоколад с земли с помощью ведер.




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