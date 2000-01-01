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Игаль Унна: нужно готовиться к `киберзиме` | Фото:28.05 13:31   MIGnews.com

Игаль Унна: нужно готовиться к "киберзиме"

На Землю вскоре придет "киберзима", наступление которой произойдет быстрее, чем человечество может себе представить.

Об этом заявил глава Национального управления кибертехнологий Игаль Унна на онлайн-конференции Cybertech.

Унна также представил новые подробности попытки хакерской атаки на Израиль со стороны Ирана и о мероприятиях, по его блокировке. Чиновник подчеркнул, что новые попытки Тегерана атаковать гражданскую инфраструктуру Израиля – плохо закончатся для иранцев.

"Май – переломный момент в истории современной кибервойны. Если бы попытка кибератаки гражданской инфораструктуры – синхронной и хорошо организованной атаки – была бы успешной, то на фоне пандемии коронавируса, мы столкнулись бы с очень серьезным ущербом для мирных жителей. В том числе, недостатком воды", - подчеркнул Унна.

По его словам, последствия вытока в воду химических веществ, который мог произойти вследствие взлома, могли быть катастрофическими.


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