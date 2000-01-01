28.05 11:46 MIGnews.com

Соседка угрожала судье БАГАЦа мертвым голубем

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Бывший судья Верховного Суда Давид Хешин подал жалобу в полицию на соседку.Соседка “бросила мертвого голубя” во двор судьи.Экстраординарная жалоба привела к тому, что соседка, 70-летняя жительница Рехавии, была арестована.Соседка отрицает обвинения.Полиция потребовала, чтобы суд издал ордер, запрещающий ей приближаться к дому судьи, но это оказалось невозможным, поскольку она живет рядом с судьей.Дело передали на рассмотрение иерусалимского окружного суда.У судьи окружного суда возникли некоторые сомнения в версии полицейских следователей, взявшихся раскрыть это дело. Среди прочего он задал вопрос: “Звучали ли вербальные угрозы в адрес судьи?” На это следователи ответили: "Речь идет, скорее, об угрозах действием”.Судья также спросил: “Мог ли голубь умереть в результате того, что его бросили во двор судьи?” на этот вопрос вразумительного ответа получено не было.Адвокат обвиняемой указал на то, что речь идет о “совершенно излишнем задержании престарелой, нормативной женщины, без криминального прошлого, которую теперь обвиняют в убийстве голубя”. По словам адвоката, “женщина травмирована арестом”.