28.05 15:58 MIGnews.com

У подавшего в суд на Путина экс-главы Чувашии пневмония

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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.Игнатьев в тяжелом состоянии, у него высокий процент поражения легких. Он находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Связана ли его пневмония с коронавирусом не освещают СМИ.Игнатьев еще с начала мая находится в медицинском центре имени Алмазова. Его госпитализировали с воспалением легких, которое "усугубило сердечную недостаточность". Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.