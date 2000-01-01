У подавшего в суд на Путина экс-главы Чувашии пневмония
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.
Игнатьев в тяжелом состоянии, у него высокий процент поражения легких. Он находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Связана ли его пневмония с коронавирусом не освещают СМИ.
Игнатьев еще с начала мая находится в медицинском центре имени Алмазова. Его госпитализировали с воспалением легких, которое "усугубило сердечную недостаточность". Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.