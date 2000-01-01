28.05 10:42 MIGnews.com

Минздрав: выходные на Шавуот грозят вспышкой COVID-19

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Длительные выходные во время празднования Шавуота чреваты возникновением новой вспышки смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Соответствующие опасения выразили представители министерства здравоохранения.По их словам, вспышку пандемии могут спровоцировать массовые собрания в синагогах, где могут одновременно молиться до 70 верующих, а также путешествия по стране потенциально зараженных граждан, диагноз которым еще не поставлен.Здравоохранительное ведомство отмечает, что с понедельника по вторник число новых зараженных удвоилось. В частности, 25 мая коронавирус диагностировали у 23 человек, а на следующий день – у 46-ти.