29.05 00:11 MIGnews.com
Ноутбук с опасными вирусами хотят продать на аукционе
Китайский художник Гуо О Донг организовал аукцион для продажи ноутбука, зараженный самыми опасными компьютерными вирусами.
По информации издания, компьютер от Samsung поражен программами WannaCry, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, Dark Tequila и BlackEnergy. Общий ущерб, нанесенный ими, Гуо О Донг оценил в 95 миллиардов долларов.
Для продажи он создал сайт, где ведет прямую трансляцию работы ноутбука. Проект называется Persistence of Chaos ("Постоянство хаоса"), пишет The Verge
.
Уточняется, что последняя ставка от потенциального покупателя составила более 1,2 миллиона долларов.
Смотрите прямую трансляцию PersistenceChaos на www.twitch.tv
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