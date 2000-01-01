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Ноутбук с опасными вирусами хотят продать на аукционе 29.05 00:11   MIGnews.com

Ноутбук с опасными вирусами хотят продать на аукционе

Китайский художник Гуо О Донг организовал аукцион для продажи ноутбука, зараженный самыми опасными компьютерными вирусами.

По информации издания, компьютер от Samsung поражен программами WannaCry, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, Dark Tequila и BlackEnergy. Общий ущерб, нанесенный ими, Гуо О Донг оценил в 95 миллиардов долларов.

Для продажи он создал сайт, где ведет прямую трансляцию работы ноутбука. Проект называется Persistence of Chaos ("Постоянство хаоса"), пишет The Verge.

Уточняется, что последняя ставка от потенциального покупателя составила более 1,2 миллиона долларов.
Смотрите прямую трансляцию PersistenceChaos на www.twitch.tv


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