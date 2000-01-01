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28.05 08:07   MIGnews.com

ЦАХАЛ уничтожил разведывательное устройство на юге Ливана

В понедельник ливанская телекомпания “Аль-Маядин”, связанная с террористической организацией “Хизбалла”, сообщила, что беспилотник ЦАХАЛа уничтожил разведывательное устройство на юге Ливана. Оно располагалось между Вади-Зефтой и Нумириейе.

Согласно сообщению, есть подозрения, что в этом районе есть еще одно израильское разведывательное устройство. Ливанские силы безопасности работают над его обнаружением.

Два года назад “Хизбалла” утверждала, что она обнаружила израильское разведывательное устройство в Ливане. Организация сообщила, что устройство находилось в районе долины Бекаа (напротив озера Караун). Также было сказано, что Израиль взорвал разведывательное устройство, опасаясь, чтооно может попасть в руки врага.

В 2015 году ливанские СМИ сообщили, что солдаты взорвали «подслушивающее устройство». По предположениям оно было установлено Израилем в южной части Марджаюна — рядом с границей еврейского государства.

Сообщения из Ливана поступили после заявления ЦАХАЛа о том, что они нанесли воздушный удар по территории Сирии, после заявлений об атаке в районе Кунейтры.


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