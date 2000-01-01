28.05 07:55 MIGnews.com
Еврейское кладбище во Франции разрушили пьяные студенты
Во Франции на единственном действующем еврейском кладбище в Бордо был устроен разгром, однако полиция говорит, что это не связано с антисемитизмом, сообщает Jpost
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Полиция заявила, что всему виной пьяные студенты, которые разбили несколько надгробий на кладбище.
Трое студентов мужского пола, один из которых был арестован, разбили надгробные камни в пятницу вечером на еврейском кладбище в юго-западном французском городе.
Студент был арестован, так как поранился во время крушения надгробий, он остановил прохожего чтобы просить помощи, а тот вызвал полицию.
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