Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Еврейское кладбище во Франции разрушили пьяные студенты 28.05 07:55   MIGnews.com

Еврейское кладбище во Франции разрушили пьяные студенты

Во Франции на единственном действующем еврейском кладбище в Бордо был устроен разгром, однако полиция говорит, что это не связано с антисемитизмом, сообщает Jpost.

Полиция заявила, что всему виной пьяные студенты, которые разбили несколько надгробий на кладбище.

Трое студентов мужского пола, один из которых был арестован, разбили надгробные камни в пятницу вечером на еврейском кладбище в юго-западном французском городе.

Студент был арестован, так как поранился во время крушения надгробий, он остановил прохожего чтобы просить помощи, а тот вызвал полицию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:36
Аббас: мирный план США “пойдет в ад”
07:22
Либерман: Нетаниягу капитулировал перед ультраортодоксами
07:11
Выборы в Кнессет назначены на 17 сентября
06:17
В Индонезии арестовали планировавших убийство чиновников
05:19
Торговая война имеет ограниченное влияние на финрынки Китая
04:24
Премьер-министр Австралии посетит Соломоновы Острова
02:15
В Apple переработали клавиатуру-"бабочку"
01:10
Факт: рак желудка встречается у мужчин чаще, чем у женщин
00:09
В столице Британии открыли нудистский паб
23:19
Долгожданный концерт Spice Girls омрачился ужасным звуком
21:51
Лувр сомневается в подлинности самой дорогой картины в мире
21:32
Полиция Франции арестовала четверых за взрыв бомбы в Лионе
21:03
Россия и Китай бойкотируют мирный саммит в Бахрейне
20:59
Губернатор Флориды осуждает движение BDS
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus